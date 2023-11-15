Данілов озвучив вимоги до Telegram-каналів: стандарти та відсутність анонімності

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головною проблемою Telegram-каналів, повідомляє Ліга.net.

За його словами, головна небезпека великих інформаційних Telegram-каналів — це анонімність їхньої діяльності, оскільки багато хто з них часто публікує кадри роботи протиповітряної оборони, пересування Сил оборони, дислокацію військових, що часто призводить до жертв.

Він зазначив, що Кремль перший почав використовувати мережі Telegram-каналів для маніпуляції громадською думкою та розповсюдження фейків — у 2019 році росіяни створили в Україні політичні канали, які адмініструються 85 головним центром спеціальної служби російської розвідки.

"Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок — "необхідні поступки і переговори". Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили мережу "троянських коней", які ретельно маскуються під українські канали, мають патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент.

Треба врахувати, що цей процес розкручування контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони враховують помилки і більш витончено маскуються. Загроза впливу путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона стала, як загроза ракетних ударів" , — заявив Данілов.

Чиновник написав, що навіть зброю росіян можна використовувати проти них — йдеться про "якісний український продукт" із відкритими авторами. Як приклад він навів канали "Лачен пише" блогера Ігоря Лаченкова та голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об'єктивне висвітлення та патріотична позиція" , – наголосив секретар РНБО.

Посадовець наголосив, що загроза багатьох Telegram-каналів — анонімність їхніх власників та відсутність будь-якої відповідальності за поширення маніпуляцій та фейків.

Головною вимогою він назвав деанонімізацію діяльності таких каналів та дотримання у їхній роботі загальноприйнятих журналістських стандартів.