Эрдоган считает Израиль "террористическим государством", а ХАМАС - "бойцами сопротивления"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Ізраїль, називаючи його "терористичною державою" і заявив, що Ізраїль хоче знищити Газу разом з усіма її мешканцями, повідомляє Українська правда.

"Ізраїль реалізує стратегію тотального знищення міста і його жителів... Я відкрито заявляю, що Ізраїль є терористичною державою" , – заявив він.

У промові перед членами своєї партії Ердоган заявив, що його країна вживатиме заходів для того, щоб політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед міжнародними судами.

Турецький лідер також назвав терористів ХАМАС "бійцями опору", які намагаються захистити свої землі і народ.

Ердоган критикує війну Ізраїлю проти ХАМАСу, яка була розпочата після того, як 7 жовтня терористичне угрупування здійснило криваву бійню на півдні Ізраїлю, в результаті якої загинуло близько 1200 осіб, переважно цивільних.

До приходу Ердогана до влади Ізраїль був давнім регіональним союзником Туреччини, але зв'язки розірвалися після того, як у 2010 році ізраїльський спецназ здійснив рейд на судно "Маві Мармара", що прямувало до Гази у складі флотилії з прориву блокади, в результаті якого загинули 10 турецьких активістів, які напали на солдатів ЦАХАЛу, що перебували на борту судна.

Протягом наступних років прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху і Ердоган неодноразово обмінювалися взаємними звинуваченнями в геноциді.

Пізніше відносини дещо покращилися, але обидві країни відкликали своїх послів у 2018 році.