ЄС пропонує заборонити постачання до РФ двигунів для безпілотників – Bloomberg

Євросоюз запропонував заборонити експорт верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війни проти України. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на отримані документи ЄС, повідомляє Європейська правда.

У публікації йдеться, що ця пропозиція міститься в 12-му пакеті санкцій ЄС, який також включає заборону на експорт діамантів та заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту.

Як зазначає агентство, ЄС пропонує додати до списку товарів з обмеженим доступом хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотників.

Bloomberg уточнює, що країни-члени Євросоюзу мають обговорити пропозиції цього тижня, і вони можуть змінитися до того, як будуть схвалені.

Основна увага нового пакету санкцій спрямована на подальше обмеження здатності Кремля обходити санкції ЄС та підтримувати свою військову машину, а також на скорочення джерел доходів Москви.

В рамках заходів із забезпечення дотримання верхньої межі ціни на російську нафту, яка становить 60 доларів за барель за умови залучення західних транспортних або страхових послуг, ЄС пропонує такі кроки: