ЄБРР збільшить капітал на 4 млрд євро заради інвестицій в Україну

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) рекомендувала керуючим банку схвалити збільшення капіталу на 4 млрд євро, щоб забезпечити значні та стійкі інвестиції в Україну зараз та в майбутньому, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Схвалення Ради директорів є першим кроком в офіційному процесі збільшення капіталу ЄБРР із нинішнього рівня 30 млрд євро. Керівники ухвалять остаточне рішення до кінця 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, сьогоднішнє рішення відповідає визнанню того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку зараз і в майбутньому після повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з пропозицією, додатковий капітал дозволить ЄБРР продовжувати забезпечувати стійкий рівень інвестицій в Україну у воєнний час у розмірі 1,5 млрд євро на рік, а також збільшити свої щорічні інвестиції в Україну до 3 млрд євро в майбутньому.

Якщо керуючий схвалить цю пропозицію, це буде третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, прийнятих у 1996 та 2010 роках. Збільшення капіталу набуде чинності з кінця 2024 року, а перші виплати надійдуть на початку 2025 року.