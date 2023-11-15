НАТО замінить радіолокаційні літаки – це одна з найбільших закупівель

У НАТО затвердили контракт на заміну флоту своїх літаків дальнього радіолокаційного стеження (AWACS), оскільки наявний парк повітряних суден Альянсу наближається до завершення свого терміну експлуатації, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатись найближчими роками, а перші літаки будуть готові до виконання бойових завдань до 2031 року.

В НАТО назвали цю угоду однією з найбільших військових закупівель в історії Альянсу.

"Об'єднавши ресурси, члени Альянсу можуть спільно купувати і експлуатувати важливі засоби, придбання яких окремими країнами було б надто дорогим. Ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичної оборонної співпраці в той час, коли ми продовжуємо адаптуватись до більш нестабільного світу", – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

E-7 Wedgetail оснащений потужним радаром, він може виявляти ворожі літаки, ракети і кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО до їхніх цілей.