Українці щодня сплачують майже 1,5 млн гривень штрафів за порушення ПДД

Понад 2 мільйонів порушень правил дорожнього руху зафіксували комплекси автоматичної фіксації з початку 2023 року.﻿ Таку статистику за 10 місяців 2023 року навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомляє Економічна правда.

За його словами, з січня по жовтень роботи комплексів автоматичної фіксації ПДР було складено 2 164 101 постанова.

З них штрафів було сплачено за 1 942 825 постановами на суму 399 807 873 грн (близько 90%).

Тобто, щодня українці сплачували понад 1,332 млн грн штрафів.