Маск назвав Зеленського "м'ясником"

У соцмережах поширюють уривок аудіозапису, на якому засновник "SpaceX", гендиректор компанії "Tesla" і власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск порівняв президента України Володимира Зеленського з м’ясником, повідомляє Українська правда.

"Я думаю, що Залужний – справді той, хто цінує життя своїх людей і тверезо дивиться на те, що відбувається. Зеленський довго живе у реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності" , – сказав він.

Достовірність запису перевірити неможливо.

Контекст розмови до кінця не зрозумілий, хоча очевидно, що йдеться про втрати на війні та стратегію її ведення. Коли відбулася дискусія, не відомо.

Маск не раз викликав обурення своїми поглядами на війну, розв'язану Росією проти України.