Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

Про деталі﻿ він розповів у своєму Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив "потужне лідерство Італії" та висловив сподівання, що головування країни в G7 у 2024 році "досягне нових важливих результатів".

"Скоординували наші спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7. Обговорили нашу оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії" , – йдеться в повідомленні.

Президент подякував Мелоні за підтримку формули миру та запросив взяти участь в другому саміті "Зерно з України".