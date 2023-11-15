У Греції затримали українця, підозрюваного в розкраданні коштів Міноборони

У Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони у розмірі 43 мільйони гривень. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, повідомляє Європейська правда.

Затримання відбулося 13 листопада в Афінах.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало як попередню оплату за договорами, укладеними з Міноборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Ці кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

12 липня 2022 року фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

6 листопада 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт підозрюваного.

Також в рамках співпраці з Інтерполом було направлено запит на публікацію червоного оповіщення.

В результаті, підозрюваного затримали та рішенням Апеляційного суду Афін щодо нього застосовано тимчасовий арешт.

Наразі готують необхідні документи для направлення запиту про видачу зловмисника українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.