Штайнмаєр: Путін розраховує, що ми забудемо про Україну, але цього не буде

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що війна в Україні, яку веде РФ, не буде забута попри надії глави Кремля Владіміра Путіна, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на німецько-українській конференції муніципального партнерства в Лейпцигу, повідомляє Tagesschau.

"Україна потребує нашої підтримки ще більше зараз, коли на Близькому Сході також йде війна, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує. Путін розраховує на те, що світ повинен забути про Україну", – сказав Штайнмаєр.

За його словами, Німеччина не має і не буде робити російському президенту таку послугу.

"Ми не змиримося з незаконною та агресивною війною Росії", – підкреслив німецький президент.

Він додав, що не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розвіяла сподівання Путіна на скорочення підтримки України з боку ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, напередодні міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив плани нової допомоги Німеччини Україні на суму щонайменше 8 мільярдів євро наступного року.