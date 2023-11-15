Уряд схвалив новий механізм страхування суден за участі британських компаній

Кабінет Міністрів на засіданні 14 листопада ухвалив рішення про новий механізм страхування суден від воєнних ризиків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві зазначили, що ухвалене урядом рішення відкриває дорогу для співпраці з британськими перестраховими компаніями та дозволить значно знизити чинні страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що для України стратегічно важливо зберегти Чорне море відкритим для міжнародної торгівлі.

За результатами домовленостей президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який дозволить знизити вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України.

"Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 млн доларів. Це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів" , - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 в.п. від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу. Загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

Ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю.