СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон: що відомо

Українські спецслужби почали розслідування кримінальної справи проти Ірини Фаріон. Уже призначено експертизи з приводу її нещодавніх різких висловлювань, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що стало причиною для розслідування

За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників і в суспільстві загалом.

Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.

Фото: Ірина Фаріон (facebook.com/SecurSerUkraine)

За фактом порушення яких статей Кримінального кодексу розпочато розслідування

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

Образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю;

Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер;

Порушення недоторканості приватного життя.

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Що цьому передувало

Раніше ми детально розповідали, як Ірина Фаріон "здала" особисті дані проукраїнського студента з Криму.

А також ми писали, що студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Фаріон.

Також Фаріон зробила нову скандальну заяву. Вона висловилася про воїнів Збройних сил України, які розмовляють російською мовою.