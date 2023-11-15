ЦНС: У Херсонській області окупанти серед підлітків шукають інформаторів ЗСУ

Росіяни почали перевіряти підлітків на окупованих територіях на факт співпраці з ЗСУ. Зокрема проводять рейди у навчальних закладах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр національного супротиву.

Зокрема у Херсонській області почались перевірки коледжів та училищ. Там колаборанти проводять "профілактичні" бесіди з дітьми та намагаються з'ясувати їх причетність до партизанів.

Студентам пропонують здавати "нелояльних" на їх думку знайомих, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо "наслідків".

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.