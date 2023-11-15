ЗМІ: Ізраїльські військові знесли будівлю парламенту ХАМАСу у Секторі Гази
З'явилося відео, як ізраїльські військові знесли будівлю парламенту бойовиків ХАМАСу в секторі Гази, повідомляє Українська правда.
Про це пише Times of Israel.
Після того, як кілька днів тому військові сфотографувалися всередині будівлі парламенту ХАМАСу в місті Газа, військові знесли будівлю.
Будівля була захоплена 7-ю бронетанковою бригадою і піхотною бригадою Голані.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно момент вибуху.
Нагадаємо:
- 14 листопада армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під контроль парламент, будівлю уряду і штаб-квартиру поліції бойовиків ХАМАС у секторі Гази.