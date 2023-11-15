У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною

Словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатись до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить лист голови UNAS Станіслава Скала, який було направлено до Міністерства транспорту Словаччини.

Як сказано у листі, блокада відбудеться у випадку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. Перевізники вважають, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

"Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники" , - сказано у листі.

Варто також зауважити, що словацькі ЗМІ почали повідомляти про скупчення вантажівок, які їдуть до України, на прикордонному переході "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.