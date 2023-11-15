FT: Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони цьогоріч

В Єврокомісії прогнозують, що економіка єврозони цього року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, - на 0,6%, що на 0,2 п.п. нижче, ніж очікувалося у вересневому прогнозі Єврокомісії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

За словами газети, Єврокомісія оприлюднила нові погіршені очікування щодо ВВП єврозони на тлі високої інфляції та млявої ділової активності, що обтяжують ринки єврозони.

"Пошук шляхів для відновлення занепалої економіки ЄС та падіння глобальної конкурентоспроможності став найбільш нагальним завданням Комісії, оскільки зростання залишається млявим, незважаючи на програму стимулювання на суму 800 млрд євро, розгорнуту в усьому блоці.

Як ЄС, так і єврозона зростуть на 0,6% у 2023 році, що на 0,2 п.п. нижче, ніж очікувалося у вересневому прогнозі, і є другим поспіль зниженням прогнозу в цьому році", - додає FT.

Підкреслюється, що висока інфляція, викликана спочатку відновленням економіки після пандемії Covid-19, а потім енергетичним шоком після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поряд з різким підвищенням процентних ставок і уповільненням світової торгівлі, обмежили європейське виробництво в минулому році, в результаті чого воно ще більше відстало від США.

"Ми наближаємося до кінця складного для економіки ЄС року, в якому зростання сповільнилося більше, ніж очікувалося" , - заявив комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, оприлюднюючи прогнози.

За прогнозами Єврокомісії, у 2024 році економіка ЄС зросте на 1,3%, що на 0,1 п.п. менше, ніж очікувалося раніше. Очікується, що наступного року економіка єврозони зросте лише на 1,2%, що є погіршенням прогнозу з 1,3%.

Шанси на швидке відновлення зростання здаються економістам невеликими, і вони попереджають, що нещодавнє значне підвищення процентних ставок ще не повністю вплинуло на споживачів і бізнес, оскільки багато хто з них прив'язаний до низьких ставок за довгостроковими кредитами.

"До кінця року в Європі майже напевно настане рецесія" , - сказав колишній премʼєр-міністр Італії та експрезидент Європейського центрального банку Маріо Драґі.

Комісія також заявила, що інфляція залишається "у тенденції до зниження" і впаде з 6,5% цього року до 3,5% у 2024 році.