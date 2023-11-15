Єрмак: В Україні готують до відкриття один з цивільних аеропортів

В Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів, повідомляє Економічна правда.

Про таку можливість заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона в рамках своєї поїздки до США.

Єрмак у своєму виступі не назвав аеропорт та конкретні часові рамки для його відкриття.

Водночас, за інформацією джерел, ідеться про одне з міст на заході України. Аеропорт готуються відкрити ще до завершення війни.

У своєму виступі Єрмак також зупинився на питанні посилення українського ППО.

"України потрібна надійна парасолька. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами", - заявив він.

"Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні", - наголосив Єрмак.

Нагадуємо:

Польоти цивільної авіації в Україні були повністю закриті 24 лютого 2022 року.

Раніше серед можливих міст, звідки можуть відкрити польоти, називалися аеропорти у Києві, Львові, Одесі та Ужгороді.

Про готовність відновити польоти заявляли, зокрема, в авіакомпанії Ryanair. Більше того, за інформацією компанії, перші авіарейси з України найімовірніше запустять до кінця 2023 року з трьох міст.

Також, про готовність відновити рейси в Україну заявляла польська LOT та українська авіакомпанія Air Ocean Airlines. При цьому остання називала аеропорт Ужгород.

Водночас у Повітряних силах влітку скептично ставилися до заяв про можливість відновлення польотів цивільної авіації в Україні до припинення війни.

А міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий розпочати приймати літаки не раніше, ніж за місяць після закінчення війни.

Нагадуємо також, що минулого тижня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер М" в район аеропорту "Бориспіль". Ракету збила система ППО. Проте уламки впали на кілька житлових будинків.

У серпні над Україною попри закритий авіапростір пролетів пасажирський літак з Норвегії.