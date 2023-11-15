ЗМІ: Сербія закуповуватиме газ з Азербайджану, зменшуючи залежність від РФ
Сербія підписала угоду з Азербайджаном про закупівлю 400 мільйонів кубометрів природного газу на рік з 2024 року, повідомляє Економічна правда.
Про це пише Reuters із посиланням на міністерство енергетики Азербайджану.
"Сербія, яка майже повністю залежить від поставок російського газу, давно планувала купувати газ у Азербайджану, як тільки буде завершено будівництво з'єднувального газопроводу з Болгарією.
Азербайджанське міністерство процитувало слова міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравки Джедович Ханданович про те, що інтерконектор Болгарія-Сербія, як очікується, буде введений в експлуатацію в найближчому майбутньому", - пише агентство.
Сербія споживає понад 3 мільярди кубометрів газу на рік.
"Підписаний контракт передбачає постачання 400 мільйонів кубометрів газу в наступному році, і ми очікуємо, що ці обсяги ще більше зростуть у найближчі роки", - заявили у сербському міністерстві.
Сербія, яка прагне вступити до Європейського Союзу, останнім часом перебуває під тиском західних країн, які вимагають від неї узгодити свою зовнішню політику з блоком і накласти санкції на Росію.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що Сербія розглядає можливість розбудови нових газопроводів із сусідніми країнами для зменшення залежності від російського блакитного палива й перетворення своєї країни на регіональний транзитний вузол.