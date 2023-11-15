Ігнат: Від тривалих тривог на зліт МіГа страждає вся країна, але загроза є реальною

Рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави, водночас загроза ракетних ударів "Кинджалами" залишається реальною, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Рішення непросте, його потрібно приймати на найвищому рівні. Думаю, буде розглядатись щось. Це не вперше задаються такі питання і піднімаються в пресі…

Небезпека є. Вона нікуди не дівається. Як при загрозі застосування балістичного озброєння: зрозуміло, що буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К (запущена з нього аеробалістична ракета "Кинджал") може дістати в будь-яку точку нашої держави".

Ігнат зазначив, що від тривалих повітряних тривог дійсно страждають бізнес, економіка, не працюють сервіси, діти не ходять до школи.

Лунають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки (помаранчевий, жовтий, червоний).

Водночас рішення має ухвалювати вище керівництво держави, а вже Повітряні сили будуть його виконувати. Наразі ж Ігнат нагадав, що Телеграм-канал Повітряних сил оперативно інформує суспільство щодо всіх повітряних загроз, які виникають.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабного вторгнення, за приблизними підрахунками військових, РФ випустила до півсотні ракет "Кинджал". Після отримання комплексів західного зразка українська ППО збила приблизно 15 таких ракет.