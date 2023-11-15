Зеленський готовий приїхати у будь-яку державу Африканського континенту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати до країн Африки та розвивати з ними здорову комунікацію, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Зеленський під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

"Я готовий приїхати у будь-яку державу вашого континенту. В мене немає тут ніяких пріоритетів. Я вважаю, що якщо ми зможемо організуватись там, де ми зможемо зустрітись щоби в мене був максимальний контакт з максимальною кількістю лідерів, з максимальною кількістю суспільства. Я вважаю, так буде найкраще".

Зеленський також відзначив, що у країнах Африки Росія традиційно використовує силу та вплив через інформаційні маніпуляції, водночас Україна планує розвинути здорову комунікацію.

"Я не спробую змінити вашу думку. Я спробую зробити так, щоби ви самі змінили вашу думку, а це значить просто мати більше знань та інформації того, що відбувається. Відкрийте свої очі. Ми боремось просто за глибше розуміння ситуації".