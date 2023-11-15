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Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" – джерела

Фаріон звільнили з "Львівської політехніки" – джерела
Фото: Facebook

Ексдепутатку Ірину Фаріон було звільнено з посади професора викладача кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють власні джерела.

За даними джерела, причиною для звільнення слугувало відкриття проти Фаріон кримінального провадження по низці статей.

"Привід - порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи", - уточнюють джерела.
Фаріон звільнили з &quot;Львівської політехніки&quot;

Варто нагадати, що сьогодні Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом порушення таких статей:

  • порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
  • образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю;
  • порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер;
  • порушення недоторканості приватного життя.

Що цьому передувало

Раніше ми детально розповідали, як Ірина Фаріон "здала" особисті дані проукраїнського студента з Криму.

А також ми писали, що студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Фаріон.

Також Фаріон зробила нову скандальну заяву. Вона висловилася про воїнів Збройних сил України, які розмовляють російською мовою.

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