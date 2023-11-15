Умєров представив нового командувача ССО
Особовому складу Сил спеціальних операцій представили нового командувача – полковника Сергія Лупанчука, Віктор Хоренко здав посаду наступнику, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook, коментар Хоренка, наданий УП його радницею з комунікацій Валерією Суботіною.
"Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.
Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії".
Умєров наголосив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.
Генерал-майор Віктор Хоренко звернувся до особового складу і подякував за службу.
"Я ціную кожного і те, що в цей історичний надскладний для України час ви всі стояли в цій боротьбі поруч зі мною!
Для мене важливим є кожен Воїн, цінним кожне життя. Керували мною лише ненависть до ворога та бажання відвоювати загарбане окупантом.
Наша сила в єдності. І я бажаю кожному, щоб вам вистачило мудрості на прийняття складних рішень.
Ми не жертви. Ми хижаки.
Дякую, що мав честь бути вашим командувачем. Рішення не підлягають обговоренням і я виконую наказ та продовжую вірити в кожного з вас.
Боротьба продовжується. Слава Україні! Іду на Ви!".