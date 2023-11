CREA: Після вторгнення в Україну РФ заробила 550 млрд євро на експорті палива

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія накопичила приголомшливі 550 мільярдів євро доходу від експорту викопного палива, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

За оцінками CREA, за цей період країни Європейського Союзу закупили викопного палива у Росії на понад 180 мільярдів євро.

"Імпорт Європейським Союзом російського викопного палива неухильно знижувався з кінця березня, зменшившись у понад вдвічі в грошовому вираженні порівняно з рівнем до вторгнення. Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно перевершує Китай" , - зазначають експерти CREA.

Нафта (сира і нафтопродукти) та газ (трубопровідний і СПГ) становлять переважну частину цього доходу.

Ключові імпортери нафти: у вересні Китай був найбільшим імпортером російської нафти (47%), за ним йшли Індія (32%), ЄС (7%), Туреччина (3%) і Бразилія.

Ключові імпортери СПГ: з 5 грудня 2022 року ЄС був найбільшим покупцем російського СПГ, охоплюючи 50% від усього російського експорту СПГ. За ЄС йдуть Китай (23%) і Японія (16%). У вересні російський експорт СПГ зріс на 48% у порівнянні з попереднім місяцем.

Трубопровідний газ: ЄС був найбільшим покупцем у вересні, купивши 41% російського трубопровідного газу, за ним йдуть Туреччина (29%) і Китай (21%). Із січня по серпень 2023 року ЄС купив у Росії трубопровідного газу на 4,9 мільярда євро, що стало величезним джерелом доходу для Кремля.

Європа та країни G7 відіграють значну роль у транспортуванні російської нафти. Відсоток танкерів, що перевозять сиру нафту з Росії, на які поширюється ціновий ліміт (price cap), у вересні залишився на рівні приблизно 50%, додали в CREA.