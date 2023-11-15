Кулеба подякував Чехії за рішення заморозити російські держактиви

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Чехії за рішення заморозити всі російські державні активи, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter (Х).

"Чехія щойно заморозила всі російські державні активи. Вітаю цей принциповий крок і дякую моєму колезі й другові (голові МЗС Чехії. – Ред.) Яну Ліпавському", – написав міністр.

Кулеба закликав усі країни наслідувати приклад Чехії.

"Російські гроші мають бути використані для відновлення України, а не для вбивств і руйнувань", – додав голова української дипломатії.

Як повідомлялось, уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Також він оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".

Крім того, країна має національний санкційний список проти Росії, до якого увійшли зокрема московський патріарх Кирил, російський олігарх Владімір Євтушенко та його син, а також головний ракетобудівник Росії Борис Обносов та його зять, який живе у Празі.