ЗМІ: Ірану вистачить власних запасів урану на три ядерні бомби
Запасів збагаченого до 60% урану, які має Іран, вистачить на вироблення трьох ядерних бомб, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії з посиланням на Reuters.
За даними інспекторів МАГАТЕ, в Ірані запаси збагаченого до 60% чистоти урану зросли до 128,3 кг (+6.7 кг) з моменту останнього звіту від 4 вересня.
"Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні", — зазначають журналісти.
Влада Ірану і надалі перешкоджає діяльності місії МАГАТЕ.
Як повідомлялось, в жовтні і Міністерстві оборони США заявили, що Іран може створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.