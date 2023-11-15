ЗМІ: Ірану вистачить власних запасів урану на три ядерні бомби

Запасів збагаченого до 60% урану, які має Іран, вистачить на вироблення трьох ядерних бомб, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії з посиланням на Reuters.

За даними інспекторів МАГАТЕ, в Ірані запаси збагаченого до 60% чистоти урану зросли до 128,3 кг (+6.7 кг) з моменту останнього звіту від 4 вересня.

"Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні" , — зазначають журналісти.

Влада Ірану і надалі перешкоджає діяльності місії МАГАТЕ.

Як повідомлялось, в жовтні і Міністерстві оборони США заявили, що Іран може створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.