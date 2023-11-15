Байден: Конкуренція між США та Китаєм не має перерости в конфлікт

Американський президент Джо Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем заявив, що конкуренція між їх країнами не має перерости в конфлікт, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента США.

"Ми повинні забезпечити, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. І ми також повинні керувати нею відповідально... Це те, чого хочуть Сполучені Штати і що ми маємо намір робити... Я також вірю, що це те, чого хоче світ для нас обох..." , - заявив Байден.

Він також заявив, що вони з китайським лідером несуть відповідальність перед своїми народами та світом за те, щоб працювати разом, коли це в їх інтересах.

"Критичні глобальні виклики, з якими ми стикаємося, від зміни клімату до боротьби з наркотиками та штучного інтелекту, вимагають наших спільних зусиль" , - наголосив Байден.

Зустріч лідерів США і Китаю

Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.

Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.