Байден розповів, про що домовився на переговорах із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден назвав зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "конструктивною і продуктивною", повідомляє Українська правда.

Президент США сказав, що переговори з Сі були "одними з найбільш конструктивних і продуктивних, які ми мали".

"Ми не завжди погоджувалися" , - зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання, чи довіряє він Сі, Байден сказав: "Довіряй, але перевіряй, як каже стара приказка. Саме так я і роблю". Він охарактеризував відносини між США і Китаєм як "конкурентні".

"Мій обов'язок полягає в тому, щоб зробити їх раціональними і керованими, щоб вони не призвели до конфлікту. Це те, чим я займаюся. ... Знайти місце, де ми можемо зійтися і де ми знайдемо взаємний інтерес… І це саме те, що ми будемо робити" , – сказав президент США.

"Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі – у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним" , – додав він.

Байден також сказав, що лідери домовилися бути готовими відповісти на телефонні дзвінки одне одного.

За словами Байдена, під час чотиригодинних переговорів лідери двох країн домовилися про обмеження потоку фентанілу, відновлення військових зв'язків і спільну роботу над штучним інтелектом.

Байден заявив, що згода Китаю на скорочення хімічних речовин-прекурсорів фентанілу "врятує життя", і сказав, що цінує прихильність Сі в цьому питанні.