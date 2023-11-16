ISW: ЗСУ проводять "більш масштабні" операції на лівобережжі Херсонщини
Згідно з проаналізованими даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, повідомляє Українська правда.
У звіті йдеться про те, що російські "воєнкори" стверджували, що українські сили провели безуспішні атаки з центру Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро і приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).
А також вони повідомляли, що українські сили атакують поблизу Пойми (11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (15 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).
Крім того, ці так звані "воєнкори" стверджують, що російські війська перешкоджали українським силам проводити евакуацію поранених і розгортати додатковий персонал на східному березі біля Антонівського автомобільного мосту.
Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відтісняють російські сили на відстань від трьох до восьми кілометрів від східного берега Дніпра в Херсонській області.
"Географічні масштаби цих описаних зусиль значно більші, ніж ті, про які свідчать наявні на даний момент докази, отримані із відкритих джерел", – зазначають в огляді.
Експерти вказують на те, що російські війська здійснили підтверджене просування в утримуваному Україною районі на східному березі Херсонської області на тлі триваючих операцій проти українських позицій на східному березі 15 листопада.
Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська просунулися до Кринок.
У той же час російські "воєнкори" стверджують, що окупанти контратакували і змусили українські війська відступити з деяких районів на південь від Кринок, поблизу Козачі Лагері (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра), а також поблизу Антонівського мосту.
Але, зазначають аналітики, ISW не може підтвердити ці заяви.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на східному березі, сформувавши три тактичні групи.
За його словами, російські війська планують задіяти дві групи для обходу дороги Олешки-Нова Каховка та району Кринки з боку Корсунки (45 км на північний схід від Херсона та 1 км від Дніпра) та Козачої Лагері, тоді як третя група атакуватиме на південь від Кринок та просуватиметься на північ.
Ключові висновки ISW за 15 листопада
- ЄС, схоже, готовий заборонити експорт до Росії прецизійних верстатів та ключових компонентів обладнання для виробництва зброї.
- За повідомленнями, Данія почне перевіряти та потенційно блокувати російські нафтові танкери, намагаючись забезпечити дотримання граничної ціни на російську нафту і правил страхування ЄС.
- Український уряд уклав угоду з міжнародними страховими компаніями, яка забезпечить доступне цивільних страхування суден, що перевозять зерно та інші важливі продукти через Чорноморський коридор, на тлі постійних спроб Росії заборонити судноплавство цим коридором.
- Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками російської виборчої комісії 15 листопада заявив, що його уряд придушить будь-яке іноземне або внутрішнє втручання у вибори.
- Нещодавні російські опитування громадської думки показують, що приблизно половина росіян підтримують війну в Україні і виступають за те, щоб Росія брала участь у мирних переговорах.
- Yandex NV – голландська холдингова компанія російської інтернет-компанії "Яндекс" – за повідомленнями, має намір продати всі свої російські активи до кінця 2023 року, що дозволить російському уряду ще більше посилити контроль над інформаційним простором РФ.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області і просунулися вперед на деяких напрямках.
- Російське інсайдерське джерело повідомило, що створений Кремлем фонд "Захисники Вітчизни", який вручив обмеженому числу колишніх бійців "Вагнера" посвідчення учасника бойових дій, примушує колишніх бійців "Вагнера" підписувати контракти з Міністерством оборони Росії.
- Російська та окупаційна влада продовжує зусилля з індоктринації українських студентів в окупованій Україні.