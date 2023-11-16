ISW: ЗСУ проводять "більш масштабні" операції на лівобережжі Херсонщини

Згідно з проаналізованими даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, повідомляє Українська правда.

У звіті йдеться про те, що російські "воєнкори" стверджували, що українські сили провели безуспішні атаки з центру Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро і приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

А також вони повідомляли, що українські сили атакують поблизу Пойми (11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (15 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Крім того, ці так звані "воєнкори" стверджують, що російські війська перешкоджали українським силам проводити евакуацію поранених і розгортати додатковий персонал на східному березі біля Антонівського автомобільного мосту.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відтісняють російські сили на відстань від трьох до восьми кілометрів від східного берега Дніпра в Херсонській області.

"Географічні масштаби цих описаних зусиль значно більші, ніж ті, про які свідчать наявні на даний момент докази, отримані із відкритих джерел" , – зазначають в огляді.

Експерти вказують на те, що російські війська здійснили підтверджене просування в утримуваному Україною районі на східному березі Херсонської області на тлі триваючих операцій проти українських позицій на східному березі 15 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська просунулися до Кринок.

У той же час російські "воєнкори" стверджують, що окупанти контратакували і змусили українські війська відступити з деяких районів на південь від Кринок, поблизу Козачі Лагері (23 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра), а також поблизу Антонівського мосту.

Але, зазначають аналітики, ISW не може підтвердити ці заяви.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на східному березі, сформувавши три тактичні групи.

За його словами, російські війська планують задіяти дві групи для обходу дороги Олешки-Нова Каховка та району Кринки з боку Корсунки (45 км на північний схід від Херсона та 1 км від Дніпра) та Козачої Лагері, тоді як третя група атакуватиме на південь від Кринок та просуватиметься на північ.

Ключові висновки ISW за 15 листопада