У Росії сталася пожежа у військовій частині під Волгоградом
Уночі 16 листопада у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини поблизу селища Котлубань, повідомляє Українська правда.
Telegram-канал Baza пише, що пожежа на об'єкті Міноборони РФ почалася близько першої години ночі. Місцеві жителі повідомили, що чули також звуки вибухів.
Селище Котлубань розташоване на північний захід від Волгограду.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров запевняє, що пожежу загасили, постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає.