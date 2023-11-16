Атака безпілотників: на Хмельниччині працює ППО, лунали вибухи
У Хмельницькому районі Хмельницької області у четвер вранці пролунали вибухи, працюють засоби протиповітряної оборони. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє Українська правда.
"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", – написав він.
"Суспільне" о 07:39 повідомило про вибухи на Хмельниччині, а о 08:04 – про повторні вибухи.
Повітряні сили закликали жителів Старокостянтинова залишатися в укриттях, а згодом наголосили, що загроза застосування БпЛА у Хмельницькій області зберігається.