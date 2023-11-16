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Атака безпілотників: на Хмельниччині працює ППО, лунали вибухи

Атака безпілотників: на Хмельниччині працює ППО, лунали вибухи
Фото: twitter.com/DefenceU

У Хмельницькому районі Хмельницької області у четвер вранці пролунали вибухи, працюють засоби протиповітряної оборони. ﻿﻿Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, повідомляє Українська правда.

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", – написав він.

"Суспільне" о 07:39 повідомило про вибухи на Хмельниччині, а о 08:04 – про повторні вибухи.

Повітряні сили закликали жителів Старокостянтинова залишатися в укриттях, а згодом наголосили, що загроза застосування БпЛА у Хмельницькій області зберігається.

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