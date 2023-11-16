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Росія за добу втратила понад 1100 військових і 36 артсистем – Генштаб

Росія за добу втратила понад 1100 військових і 36 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1130 своїх військових, 11 танків, 36 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,
  • танків − 5 388 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,
  • артилерійських систем − 7 683 (+36) од,
  • РСЗВ − 892 (+8) од,
  • засобів ППО − 585 (+3) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,
  • крилатих ракет − 1 563 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,
  • спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.

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