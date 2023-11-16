Росія за добу втратила понад 1100 військових і 36 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1130 своїх військових, 11 танків, 36 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,
- танків − 5 388 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,
- артилерійських систем − 7 683 (+36) од,
- РСЗВ − 892 (+8) од,
- засобів ППО − 585 (+3) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,
- крилатих ракет − 1 563 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,
- спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.