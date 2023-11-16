Українські банки отримали рекордний прибуток – рейтинг НБУ
Платоспроможні банки України за січень-вересень 2023 року отримали 109,855 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 43,373 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (14,176 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 6,136 млрд гривень та Укрсиббанк - 5,681 млрд гривень та приватний ПУМБ - 5,664 млрд гривень.
За даними НБУ, 58 із 64 банків отримали прибуток на суму 110,0 млрд гривень, а шість банків показали збитки на -155 млн гривень. Найбільший збиток показав Правекс-Банк - 56 млн гривень.
Податок на прибуток банків
У серпні голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вніс законопроект щодо додаткового податку на банки.
Як зазначив депутат, "подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому слід придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету".
У держбюджеті на 2024 рік уже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку для банків. Рада планує ухвалити закон про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18 до 36%. Подвійний податок сплачуватимуть у 2024-2025 роках.