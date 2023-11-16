Росіяни змінили тактику ударів безпілотниками – Ігнат

Російська армія змінила тактику атак, випустивши по Україні ударні дрони зранку, а не вночі. Окупанти атакували нашу країну не менше 10 безпілотниками. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо статистику збиття, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі. Цього разу близько 10 БпЛА атакували Україну" , - зазначив він.

Ігнат пояснив, що "стандартний час" для російських дронових атак: з 22:00 до 3-4 ночі. Росіяни завдавали удари хвилями з різних напрямків. Речник нагадав, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО.

"Перед цим, якщо увійти в стандартний відрізок часу, 22:00 і ніч, то вони завдавали ударів вдень. І побачили, що вдень нашим Силам оборони простіше збивати, тому що є візуальна прив'язка до цілі. Тому власне був обраний нічний час. Зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов передусім. Тому теж непросто виявляти візуально ці повітряні цілі, бо є хмарність і туман. Це все ускладнює роботу мобільним вогневим групам, яким потрібна вкрай саме візуальна прив'язка до цілі" , - додав Ігнат.

За словами речника, напередодні в Полтавській області також працювала протиповітряна оборона. У регіоні внаслідок бойової роботи була знищена російська ракета Х-59.