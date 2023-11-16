Байден знову назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"
Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором" всього через кілька годин після їхньої особистої зустрічі, повідомляє Європейська правда.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі називати Сі диктатором, як він це робив у минулому, Байден відповів: "Ну, дивіться, він ним і є".
"Він диктатор в тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною", – сказав американський президент, додавши, що китайський уряд "абсолютно відрізняється від нашого".
Нагадаємо, в червні Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат. У відповідь у Китаї заявили, що американський президент здійснив "публічну політичну провокацію".