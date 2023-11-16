TikTok у США все частіше використовують для отримання новин – дослідження

У 2023 році частка користувачів TikTok, які отримують новини через застосунок, зросла до 43% порівняно з 22% роком раніше.﻿ Про це йдеться в дослідженні Pew Research Center, повідомляє Економічна правда.

Згідно з новим дослідженням, половина дорослого населення США отримує принаймні деякі новини з соціальних мереж. Відповідно, Facebook є найпопулярнішою платформою для новин: 30% американців заявили, що регулярно переглядають новини там, за ним слідують YouTube з 26%, Instagram з 16% і TikTok з 14%.

За даними Pew, постійними споживачами новин на Nextdoor, Facebook, Instagram і TikTok частіше є жінки, тоді як постійними споживачами новин на Reddit, X, LinkedIn і YouTube частіше є чоловіки.

Зазначається, що новинні організації конкурують з TikTok та іншими соціальними мережами за увагу споживачів та бюджети рекламодавців, і багато з них шукають способи залучити велику та бажану аудиторію TikTok - покоління Z.

Аналіз споживання новин американцями, проведений Pew на основі опитування 8 842 дорослих американців, проведеного з 25 вересня по 1 жовтня 2023 року, показав, що новинні вебсайти або додатки використовують 67% опитаних.