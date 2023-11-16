В Україну з першим візитом приїхав новий очільник МЗС Британії

Новий глава Міністерства закордонних справ Девід Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах, повідомляє Європейська правда.

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну" , – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



???????????????? pic.twitter.com/zElLHsSaQT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023

На зустрічі Зеленський наголосив, що зараз світ не так сильно сфокусований на ситуації в Україні, а "розділення фокуса не допомагає". Він подякував Британії за те, що вона "завжди підтримує Україну".

"Я хотів би, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед – військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року і стільки, скільки буде потрібно" , – заявив Девід Кемерон.

Він додав, у нього були "деякі розбіжності" з експрем’єром Борисом Джонсоном, але його підтримка України – "це найкраща річ".

Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.

В ОПУ окремо повідомили, що на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".

Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.

Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.

Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.