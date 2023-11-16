У Держприкордонслужбі прокоментували погрози словацьких перевізників заблокувати кордон

Українські прикордонники поки що не мають інформації щодо блокування кордону України з боку Словаччини.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За словами спікера, найбільше пунктів пропуску з Україною є на кордоні з Польщею, а на ділянках з іншими країнами пунктів пропуску значно менше. Зокрема, якщо говорити про Словаччину, то це основний пункт пропуску "Ужгород", де також відбувається перевезення вантажів.

"Станом на ранок сьогодні на напрямку Ужгорода на території Словаччини в напрямку України перебували близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетну кордон, але рух там відбувається. Про блокування під’їзних шляхів нам поки не відомо" , - констатував Демченко.

Він нагадав, що коли польські перевізники готувались до акції, то інформація надходила і від польських прикордонників.

"Ну власне ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини, що така акція готується, або запланована на якійсь конкретний день" , - констатував він.

Раніше словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатись до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною – пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. 13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон із Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.