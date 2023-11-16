ЄС пропонує запровадити санкції проти родичів Путіна та Медведєва – ЗМІ

Запропонований Європейською комісією 12-й пакет санкцій проти РФ включає обмеження щодо десятків осіб, серед яких, ймовірно, син колишнього президента РФ Дмитрія Медведєва і родичка Владіміра Путіна. Про це пише The Guardian, повідомляє Європейська правда.

Серед осіб, яких Єврокомісія хоче додати до існуючих санкційних списків, є двоюрідна сестра Путіна Анна Цивільєва, яка очолює фонд "Захисники вітчизни", що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

Також до розширеного списку потрапив Ілля Медведєв, чиє ім'я та дата народження збігаються з ім'ям та датою народження єдиного сина колишнього президента Дмитрія Медведєва. Його звинувачують в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні.

Включення родичів високопосадовців, включно з родиною Путіна, викличе гнів у Кремлі, пише видання.

У центрі пропозицій, які ще мають бути схвалені лідерами ЄС на наступному саміті в грудні, – кроки, спрямовані на обмеження комерційних доходів Росії. Вони включають повну заборону на продаж всередині ЄС російських необроблених алмазів і ювелірних виробів з використанням дорогоцінних каменів з сибірських шахт країни.

Це може вилучити з кремлівської казни понад 4,5 млрд євро на рік, кажуть в ЄС.