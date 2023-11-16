Китай відреагував на нову заяву Байдена про "диктатора" Сі

Китай вважає слова президента США Джо Байдена, який назвав голову КНР Сі Цзіньпіна диктатором, помилковими та безвідповідальними. Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Ця заява вкрай помилкова і безвідповідальна. Китай рішуче виступає проти подібних політичних маніпуляцій" , - сказала Мао.

За її словами, завжди знайдуться "люди з прихованими мотивами", які намагаються спровокувати та підірвати китайсько-американські відносини, але такі спроби не матимуть успіху.

Нагадаємо, попри те, що Джо Байден назвав переговори із Сі Цзіньпіном найбільш конструктивними, він продовжує вважати китайського лідера диктатором на чолі комуністичної країни.