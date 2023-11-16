Окупанти накопичили в Криму 800 ракет для ударів по Україні – Гуменюк

У тимчасово окупованому Криму росіяни зосередили понад 800 ракет для ударів по Україні. Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За її словами, всі сотні ракет із Криму ворог збирається використати для атак на енергетичну інфраструктуру України.

Вона зазначила, що військові спираються на дані розвідки, у Криму росіяни розгорнули потужний військовий хаб.

"Ракети типу "Калібр" саме там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострова. Потенціал ворог накопичує – це очевидно" , — сказала Гуменюк.

Спікер ЗСУ заявила, що ракети повітряного базування окупанти зберігають там, де їх можна завантажити у літаки.

"Калібр" – це крилата ракета морського базування, росіяни запускають їх з кораблів та підводних човнів у Чорному морі. З території півострова противник також б'є протикорабельними ракетами "Онікс", їх запускають із наземних комплексів "Бастіон".