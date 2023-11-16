Дубінського планують відкликати з фінансового комітету Ради

Народного депутата Олександра Дубінського планують відкликати з Комітету ВРУ з питань фінансів. Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" у Верховній раді Юлія Палійчук, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За її словами, відповідну постанову найближчим часом "Слуга народу" внесе в Раду.

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що 16 листопада суд відправив нардепа Олександра Дубінського, якого зокрема підозрюють у державній зраді, в СІЗО без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року.