Китай вважає зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна "поворотною точкою"

Зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена, яка відбулася у Сан-Франциско в середу, 15 листопада, стане новою відправною точкою у відносинах Пекіна і Вашингтона. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

Коментуючи саміт двох лідерів, дипломат зауважила, що в ході переговорів Сі детально виклав бачення Китаєм шляхів покращення і стабілізації відносин зі Сполученими Штатами, наголосив на важливості співпраці та вказав сфери, в яких дві країни можуть успішно співпрацювати.

"Китай і Сполучені Штати мають спільні інтереси в широкому діапазоні сфер, включаючи традиційні, такі як економіка, торгівля та сільське господарство, а також у нових, таких як зміна клімату та штучний інтелект" , – зазначила Мао.

За її словами, важливе значення для поліпшення двосторонніх відносин матимуть домовленості лідерів Китаю і Сполучених Штатів про сприяння обмінам між людьми.

"Обидва лідери погодилися взяти на себе зобов’язання працювати над істотним збільшенням кількості регулярних пасажирських рейсів від початку наступного року, розширенням освітніх, студентських, молодіжних, культурних та спортивних і ділових обмінів" , – додала дипломат.

Підсумовуючи, речниця сказала, що обом сторонам потрібно почати по-новому вибудовувати взаємодію на основі досягнутого в Сан-Франциско консенсусу та просувати двосторонні відносини в напрямку стабільного і сталого розвитку.