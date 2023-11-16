Глава МЗС Британії: Москва дарма сподівається перечекати війну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Києва підкреслив, що підтримка України у розв’язаній Росією війни зберігатиметься.﻿ Його заяву наводить пресслужба британського МЗС, повідомляє Європейська правда.

Кемерон зазначив, що російській владі не вдасться "перечекати цю війну", поки на Заході втратять інтерес до України.

"Росія вважає, що вона може перечекати цю війну, і що Захід врешті-решт зосередить свою увагу на чомусь іншому. Це є дуже далеким від істини. У моїх перших переговорах з президентом Зеленським у моїй новій ролі я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги" , – підкреслив він.

Кемерон зазначив, що Україні за останні три місяці вдалось відтіснити Росію в Чорному морі та відкрити життєво важливі морські торговельні шляхи для української економіки та світових поставок продовольства.

Під час візиту Кемерон також обговорив прагнення вступу України до НАТО з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, а з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем говорили про плани з відновлення та реконструкції України.

Глава британського МЗС також відвідав інноваційно-технологічний хаб Unit City, де зустрівся з молодими підприємцями.