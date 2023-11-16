Ранкова атака "Шахедами": у Хмельницькій ОВА розповіли про пошкодження
У Хмельницькій області під час ранкової атаки безпілотників працювала ППО. Уламки пошкодили вантажівку, водій отримав травми.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", – повідомив він.
Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дах, вікна майстерні і триповерхової будівлі, а також 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.