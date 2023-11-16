Україна вивозить понад 60% вантажів через Польщу – митниця

Упродовж січня – жовтня 2023 року з митної території України було вивезено 11,5 млн т вантажів, 61% з яких – через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Про це йдеться у відповіді на запит Державної митної служби України, повідомляє Укрінформ.

"Стосовно обсягів міжнародних вантажних автоперевезень за січень - жовтень 2023 року повідомляємо, що з митної території України було вивезено 11,5 млн т вантажів (61% з них через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща), в той час, як на митну територію України було ввезено 13,8 млн т вантажів (42% відповідно)" , - йдеться в листі.

У Держмитслужі зауважили, що у зв’язку із блокуванням шляхів під’їзду до окремих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вживаються заходи, направлені на інформування перевізників та інших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо організації пропуску транспортних заходів.

Зокрема, 9 листопада Держмитслужба звернулася письмово до голови Державної адміністрації доходів Республіки Польща для врегулювання проблемної ситуації, яка склалася у трьох пунктах пропуску на державному кордоні України, з проханням термінового вжиття заходів та особистого втручання у вирішення питань щодо забезпечення функціонування пунктів пропуску.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Волинською та Львівською митницями Держмитслужба провела консультації на рівні керівників відповідних митниць України та Республіки Польща.

За позицією польської сторони, наголошують в Держмитслужбі, вирішення проблем страйкувальників знаходиться поза межами компетенції митних органів Польщі.

Загалом на українсько-польській ділянці державного кордону відкрито 8 пунктів пропуску для автомобільного сполучення з такими особливостями функціонування:

1. "Ягодин – Дорогуськ" (тільки для вантажних транспортних засобів понад 7,5 т).

2. "Устилуг – Зосин" (для транспортних засобів до 7,5 т і порожніх транспортних засобів без обмежень за ваговими показниками).

3. "Рава-Руська – Гребенне" (обмеження відсутні).

4. "Краківець – Корчова" (обмеження відсутні).

5. "Шегині – Медика" (обмеження відсутні).

6. "Грушів – Будомеж" (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

7. "Угринів – Долгобичів" (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

8. "Смільниця – Кросценко" (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

Наразі польські перевізники блокують під’їздні шляхи поблизу трьох пунктів пропуску. Всі інші працюють у штатному режимі.