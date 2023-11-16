Самотність є глобальною загрозою для здоров'я – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила самотність нагальною глобальною загрозою для здоров'я. Її вплив рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день, повідомляє Українська правда.

"Самотність не знає кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку. Соціальна ізоляція не знає ні віку, ні кордонів" , – зауважила дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба.

За словами генерального хірурга США Вівека Мурті, ризики для здоров’я людини від самотності дорівнюють викурюванню 15 сигарет на день. Шкода від неї навіть більша, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.

Він також зазначив, що кожна четверта літня людина у світі відчуває соціальну ізоляцію. Це спричиняє підвищення ризику деменції на 50% та ішемічної хвороби або інсульту на 30%.

Проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19. Вона зупинила економічну та соціальну активність людей. Через це рівень самотності підвищився.