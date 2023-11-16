Ракетний удар по Селидовому: кількість загиблих зросла
Рятувальники дістали з-під завалів у Селидовому тіла ще двох людей.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Станом на 12:40 відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих.
Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по місту Селидове Донецької області 15 листопада. Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.