Переговори лідерів Китаю і США у Сан-Франциско не змінять ставлення Пекіна до тривалих міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять позицію Китаю щодо "кризи в Україні". Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

Дипломат повідомила, що в ході переговорів лідери Китаю і Сполучених Штатів обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що викликають спільне занепокоєння, таких як "криза в Україні" (так у Китаї називають розв’язану Росією агресивну війну – ред.) та конфлікт Ізраїлю і Палестини (китайські чиновники ретельно уникають згадувати, що Ізраїль воює лише з терористами ХАМАС – ред.).

"Позиція Китаю щодо "української кризи" та палестино-ізраїльського конфлікту дуже чітка і послідовна. Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації" , - сказала Мао.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року Китай задекларував нейтральну позицію, дотримання якої, в його розумінні, полягає в ненаданні військової допомоги воюючим сторонам.

При цьому лідер Китаю уникає контактів з українським колегою. За період війни Сі лише одного разу поговорив із Президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним біля десятка телефонних і відео переговорів.

Пекін також продовжує поглиблювати й нарощувати відносини з Москвою, за минулий рік стрімко збільшивши до рекордних показників торгово-економічної співпраці з країною-агресором, активно розширюючи військові обміни та розвиваючи взаємодію за іншими напрямками.