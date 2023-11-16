Нацрада проведе перевірку "5 каналу" за ефір з Фаріон

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку "5 каналу" через трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон, повідомляє Укрінформ.

Таке рішення прийняли на засіданні Нацради 16 листопада.

"До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою" 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон" , - сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, це стало приводом до проведення моніторингу.

Він зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону "Про медіа", який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Строк проведення перевірки з 7 по 15 грудня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, мовознавиця, докторка філологічних наук, викладачка Львівської політехніки, екснародний депутат України Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", у тому, що вони спілкуються російською мовою. Її висловлювання викликали обурення в суспільстві.