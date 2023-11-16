Зеленський: РФ більше не може використовувати Чорне море як плацдарм
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не здатна використовувати Чорне море як власний плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу і змісити ворога намагатися сховати військові кораблі., повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський сказав у виступі на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва.
"Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот. Хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу.
Тож зараз як ніколи раніше очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися", – сказав він.
Зеленський зазначив, що вдалося забезпечити захист західній частині Чорного моря, який зараз дає змогу працювати морським експортним коридорам.
Нової ваги зараз набуває Дунайський регіон – теж критичний для глобальної безпеки.
Президент додав, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі.
До складу ПАЧЕС належить 13 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, РФ, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.